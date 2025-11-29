Atelier Bruitage au cinéma avec Jean-Carl FELDIS Bibliothèque François Villon Paris

Atelier Bruitage au cinéma avec Jean-Carl FELDIS Bibliothèque François Villon Paris samedi 29 novembre 2025.

L’atelier de bruitage de Jean-Carl Feldis propose de créer des sons pour le cinéma à partir d’objets de récupération. Les participants découvrent comment transformer des objets du quotidien en effets sonores, en expérimentant et en accompagnant des extraits de films.

Un moment ludique et créatif pour explorer la magie du son au cinéma !

Le samedi 29 novembre 2025

de 15h00 à 17h00

gratuit

Accès gratuit dans la limite des places disponibles

Tout public. A partir de 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-29T16:00:00+01:00

fin : 2025-11-29T18:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-29T15:00:00+02:00_2025-11-29T17:00:00+02:00

Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris

https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon/?locale=fr_FR