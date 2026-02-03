Atelier bruitage Différents mais ensemble Médiathèque de Valence Sud Valence

Atelier bruitage Différents mais ensemble

Médiathèque de Valence Sud 33 rue Albert Thomas Valence Drôme

Début : 2026-03-04 15:00:00

fin : 2026-03-04 17:00:00

2026-03-04

Et si tu devenais bruiteur le temps d’un après midi? Teddy Degouys, ingénieur du son, travaille pour la télé et le cinéma. Il t’invite à découvrir les secrets du bruitage.

Médiathèque de Valence Sud 33 rue Albert Thomas Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 93 82 mediatheque.valencesud@valenceromansagglo.fr

How about becoming a sound engineer for an afternoon? Sound engineer Teddy Degouys works for TV and film. He invites you to discover the secrets of sound effects.

L’événement Atelier bruitage Différents mais ensemble Valence a été mis à jour le 2026-02-03 par Valence Romans Tourisme