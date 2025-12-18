ATELIER BRUITAGE/DOUBLAGE Château-Renard
ATELIER BRUITAGE/DOUBLAGE Château-Renard samedi 17 janvier 2026.
45 Place de la République Château-Renard Loiret
Début : 2026-01-17 15:00:00
fin : 2026-01-17
2026-01-17
Découvrez les secrets du son au cinéma !
Apprenez comment naissent les effets sonores, créez vos propres bruitages avec des objets du quotidien et prêtez votre voix à des extraits de films ou d'animations.
Un atelier ludique, ouvert à tous, pour s'amuser tout en explorant les bases du doublage. Gratuit, sur inscription.
45 Place de la République Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71
English :
Discover the secrets of cinema sound!
