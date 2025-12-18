ATELIER BRUITAGE/DOUBLAGE Château-Renard

ATELIER BRUITAGE/DOUBLAGE

Découvrez les secrets du son au cinéma !

Apprenez comment naissent les effets sonores, créez vos propres bruitages avec des objets du quotidien et prêtez votre voix à des extraits de films ou d’animations.

Un atelier ludique, ouvert à tous, pour s’amuser tout en explorant les bases du doublage. Gratuit, sur inscription. .

45 Place de la République Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire

Discover the secrets of cinema sound!

