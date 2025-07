Atelier bruitage/doublage et cinéma Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Rennes

Atelier bruitage/doublage et cinéma Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Rennes samedi 22 novembre 2025.

Atelier bruitage/doublage et cinéma Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Rennes Samedi 22 novembre, 15h00 Ille-et-Vilaine

dans la limite des places disponibles

À partir d’un extrait de film issu de l’univers du Jazz et accompagnée d’une ingénieure du son, venez-vous initier aux techniques de bruitage et doublage d’images animées.

Comment décrypter une séquence, reproduire et introduire un son à partir d’instruments et objets hétéroclites ? Un atelier ludique animé par Delphine Delcambre, en partenariat avec l’AFCA, Association Française du Cinéma d’Animation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-22T15:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-22T17:00:00.000+01:00

1

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 91

Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny 84, rue d’Angleterre 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.cloteaux-brequigny@ville-rennes.fr 02 23 62 26 91