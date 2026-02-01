Atelier bruitage Bibliothèque Le Blé en Herbe Erquy

Atelier bruitage

Bibliothèque Le Blé en Herbe 1 Rue Guérinet Erquy Côtes-d'Armor

Début : 2026-02-26 14:00:00

fin : 2026-02-26 16:00:00

2026-02-26

Après la projection du court métrage Une Guitare à la Mer de Sophie Roze, les enfants découvriront le métier de bruiteur de cinéma ! Comment donner la parole à des marionnettes animées et créer un univers sonore dans leur décor fait de carton et pâte à modeler ? Tous ensemble, ils bruiteront une séquence de film en direct.

Un partanariat avec L’UFFEJ et Cinéphare. Sur inscription .

+33 2 96 72 14 26

