Atelier bruitage L’Odyssée de Céleste Saint-Michel-sur-Orge
Atelier bruitage L’Odyssée de Céleste Saint-Michel-sur-Orge mercredi 22 avril 2026.
Atelier bruitage L’Odyssée de Céleste
Place Marcel Carné Saint-Michel-sur-Orge Essonne
Tarif : 4.7 – 4.7 – 6.4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:00:00
fin : 2026-04-22 16:26:00
Date(s) :
2026-04-22
Atelier bruitage à l’issue de la projection du film L’odyssée de Céleste, dès 5 ans.
.
Place Marcel Carné Saint-Michel-sur-Orge 91240 Essonne Île-de-France +33 1 69 04 98 33 billetterie@emc91.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Sound effects workshop following the screening of the film L’odyssée de Céleste, ages 5 and up.
L’événement Atelier bruitage L’Odyssée de Céleste Saint-Michel-sur-Orge a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme Coeur Essonne
À voir aussi à Saint-Michel-sur-Orge (Essonne)
- Yellow Letters Saint-Michel-sur-Orge 3 avril 2026
- L’IA sort de sa boite (noire), Médiathèque Marie Curie, Saint-Michel-sur-Orge 4 avril 2026
- Théâtre L’Ours Place Marcel Carné Saint-Michel-sur-Orge 4 avril 2026
- Chasse aux œufs ! Saint-Michel-sur-Orge 5 mai 2026
- 1+1=infini Spectacle danse Saint-Michel-sur-Orge 7 mai 2026