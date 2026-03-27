Atelier bruitage L’Odyssée de Céleste

Place Marcel Carné Saint-Michel-sur-Orge Essonne

Tarif : 4.7 – 4.7 – 6.4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:00:00

fin : 2026-04-22 16:26:00

Date(s) :

2026-04-22

Atelier bruitage à l’issue de la projection du film L’odyssée de Céleste, dès 5 ans.

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Place Marcel Carné Saint-Michel-sur-Orge 91240 Essonne Île-de-France +33 1 69 04 98 33 billetterie@emc91.org

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English :

Sound effects workshop following the screening of the film L’odyssée de Céleste, ages 5 and up.

L’événement Atelier bruitage L’Odyssée de Céleste Saint-Michel-sur-Orge a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme Coeur Essonne