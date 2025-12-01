Atelier Bruitages & Chansons de la cie Les Lubies Théâtre Les Carmes La Rochefoucauld-en-Angoumois

Atelier Bruitages & Chansons de la cie Les Lubies

Théâtre Les Carmes 39 rue des Halles La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente

Tarif :

Date :

Début : 2025-12-17 10:30:00

fin : 2025-12-17 11:30:00

Date(s) :

2025-12-17

A partir de l’album « Bienvenus », qui a inspiré le spectacle « Terre ! » les deux artistes des Lubies proposeront aux participants, les petits comme les grands, d’inventer ensemble des bruitages à partir d’objets du quotidien.

Théâtre Les Carmes 39 rue des Halles La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 55 22

English :

Based on the album « Bienvenus », which inspired the show « Terre! », the two artists from Les Lubies will invite participants, young and old alike, to invent sound effects using everyday objects.

German :

Ausgehend von dem Album « Bienvenus », das die Aufführung « Terre! » inspiriert hat, werden die beiden Künstler der Lubies den Teilnehmern, den kleinen wie den großen, vorschlagen, gemeinsam Geräusche aus Alltagsgegenständen zu erfinden.

Italiano :

Basandosi sull’album « Bienvenus », che ha ispirato lo spettacolo « Terre! », i due artisti di Les Lubies inviteranno i partecipanti, grandi e piccini, a lavorare insieme per inventare effetti sonori utilizzando oggetti di uso quotidiano.

Espanol :

Basándose en el álbum « Bienvenus », que inspiró el espectáculo « Terre! », los dos artistas de Les Lubies invitarán a los participantes, grandes y pequeños, a inventar juntos efectos sonoros a partir de objetos cotidianos.

