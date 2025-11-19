Atelier Bruitages SMAC Paloma Nîmes
Atelier Bruitages SMAC Paloma Nîmes mercredi 19 novembre 2025.
Atelier Bruitages
SMAC Paloma 250 chemin de l'Aérodrome Nîmes Gard
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2025-11-19 11:15:00
fin : 2025-11-19
2025-11-19
Cet atelier est en lien avec le spectacle Winter Story.
SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 11 94 00 10 info@paloma-nimes.fr
English :
This workshop is linked to the Winter Story show.
German :
Dieser Workshop steht in Verbindung mit der Aufführung Winter Story.
Italiano :
Questo laboratorio è collegato allo spettacolo Winter Story.
Espanol :
Este taller está vinculado al espectáculo Cuentos de invierno.
