Atelier Bruitages SMAC Paloma Nîmes

Atelier Bruitages SMAC Paloma Nîmes mercredi 19 novembre 2025.

Atelier Bruitages

SMAC Paloma 250 chemin de l'Aérodrome Nîmes Gard

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : 
Début : 2025-11-19 11:15:00
fin : 2025-11-19
Début : 2025-11-19 11:15:00
fin : 2025-11-19

Date(s) :
2025-11-19

Cet atelier est en lien avec le spectacle Winter Story.
SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 11 94 00 10  info@paloma-nimes.fr

English :

This workshop is linked to the Winter Story show.

German :

Dieser Workshop steht in Verbindung mit der Aufführung Winter Story.

Italiano :

Questo laboratorio è collegato allo spettacolo Winter Story.

Espanol :

Este taller está vinculado al espectáculo Cuentos de invierno.

L’événement Atelier Bruitages Nîmes a été mis à jour le 2025-10-28 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes