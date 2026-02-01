Atelier Brûlot charentais | Sites remarquables du goût Salle des Distilleries Segonzac
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2026-02-07 14:30:00
fin : 2026-02-07 15:30:00
2026-02-07
Connaissez-vous le rituel du Brûlot Charentais ?
Venez découvrir ses origines, sa façon de le préparer et comment le déguster…
Salle des Distilleries 2 rue Aimé Richard Segonzac 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 84 85 04 srgcognac@gmail.com
English : Atelier Brûlot charentais | Sites remarquables du goût
Do you know the ritual of the Brûlot Charentais?
Come and discover its origins, how it is prepared and how to enjoy it… A convivial moment hosted by Francine FORGERON, winemaker at Segonzac Cognac Michel Forgeron, and Christophe POCEIRO, roaster at Culture CAFÉS Torréfacteurs.
