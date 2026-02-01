Atelier Brûlot charentais | Sites remarquables du goût Salle des Distilleries Segonzac

Atelier Brûlot charentais | Sites remarquables du goût

Salle des Distilleries 2 rue Aimé Richard Segonzac Charente

Début : 2026-02-07 14:30:00

fin : 2026-02-07 15:30:00

Connaissez-vous le rituel du Brûlot Charentais ?

Venez découvrir ses origines, sa façon de le préparer et comment le déguster…

.

Salle des Distilleries 2 rue Aimé Richard Segonzac 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 84 85 04 srgcognac@gmail.com

English : Atelier Brûlot charentais | Sites remarquables du goût

Do you know the ritual of the Brûlot Charentais?

Come and discover its origins, how it is prepared and how to enjoy it… A convivial moment hosted by Francine FORGERON, winemaker at Segonzac Cognac Michel Forgeron, and Christophe POCEIRO, roaster at Culture CAFÉS Torréfacteurs.

