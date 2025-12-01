Atelier Bûche de Noël citron-framboise meringuée Clères
Atelier Bûche de Noël citron-framboise meringuée Clères lundi 22 décembre 2025.
Atelier Bûche de Noël citron-framboise meringuée
68 Rue de l’Église Clères Seine-Maritime
Début : 2025-12-22 09:30:00
fin : 2025-12-23
2025-12-22 2025-12-23
La Forêt des macarons vous invite à son atelier votre propre Bûche de Noël citron-framboise meringuée !
Au programme, vous apprendrez à:
– Réaliser une génoise
– Réaliser une meringue
– Réaliser un lemon curd
– Utiliser une palette
– Utiliser un chalumeau
Dans une ambiance détendue et chaleureuse, vous réaliserez votre bûche de Noël pour 6 personnes et, bonne nouvelle, vous pourrez la conserver quelques jours si besoin.
Une pause dégustation en cours d’atelier vous sera proposée, comme pour tous les autres ateliers.
Durée 3h 4 à 8 participants .
68 Rue de l’Église Clères 76690 Seine-Maritime Normandie
