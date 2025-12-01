Atelier Bûche de Noël citron-framboise meringuée Clères

Atelier Bûche de Noël citron-framboise meringuée

68 Rue de l’Église Clères Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22 09:30:00

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-22 2025-12-23

La Forêt des macarons vous invite à son atelier votre propre Bûche de Noël citron-framboise meringuée !

Au programme, vous apprendrez à:

– Réaliser une génoise

– Réaliser une meringue

– Réaliser un lemon curd

– Utiliser une palette

– Utiliser un chalumeau

Dans une ambiance détendue et chaleureuse, vous réaliserez votre bûche de Noël pour 6 personnes et, bonne nouvelle, vous pourrez la conserver quelques jours si besoin.

Une pause dégustation en cours d’atelier vous sera proposée, comme pour tous les autres ateliers.

Durée 3h 4 à 8 participants .

