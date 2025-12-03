Atelier Bûche Roulée Chocolat-Praliné Fronsac

Atelier Bûche Roulée Chocolat-Praliné

10A Route de Loiseau Fronsac Gironde

Début : 2025-12-03

fin : 2025-12-17

2025-12-03 2025-12-17 2025-12-21

Venez apprendre à réaliser une magnifique bûche roulée pour Noël. Biscuit génoise, crème praliné, ganache montée chocolat noir et éclats de noisettes pour un dessert gourmand et réconfortant pour vos fêtes. .

10A Route de Loiseau Fronsac 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 56 86 44 31 bonjour@lilibloom.fr

English : Atelier Bûche Roulée Chocolat-Praliné

