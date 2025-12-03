Atelier Bûche Roulée Chocolat-Praliné Fronsac
Atelier Bûche Roulée Chocolat-Praliné Fronsac mercredi 3 décembre 2025.
Atelier Bûche Roulée Chocolat-Praliné
10A Route de Loiseau Fronsac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-03
fin : 2025-12-17
Date(s) :
2025-12-03 2025-12-17 2025-12-21
Venez apprendre à réaliser une magnifique bûche roulée pour Noël. Biscuit génoise, crème praliné, ganache montée chocolat noir et éclats de noisettes pour un dessert gourmand et réconfortant pour vos fêtes. .
10A Route de Loiseau Fronsac 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 56 86 44 31 bonjour@lilibloom.fr
English : Atelier Bûche Roulée Chocolat-Praliné
L’événement Atelier Bûche Roulée Chocolat-Praliné Fronsac a été mis à jour le 2025-11-28 par OT du Fronsadais