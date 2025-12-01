Atelier Bûche Roulée Fruits rouges en duo parent/enfant

10A Route de Loiseau Fronsac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-14 2025-12-17

Venez passer un moment gourmand avec votre enfant apprenez ensemble à réaliser une bûche roulée aux fruits rouges et une délicieuse chantilly onctueuse, pour un dessert simple et délicieux pour les fêtes ! .

10A Route de Loiseau Fronsac 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 56 86 44 31 bonjour@lilibloom.fr

English : Atelier Bûche Roulée Fruits rouges en duo parent/enfant

L’événement Atelier Bûche Roulée Fruits rouges en duo parent/enfant Fronsac a été mis à jour le 2025-11-28 par OT du Fronsadais