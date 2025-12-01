Atelier Bûche Roulée Fruits rouges en duo parent/enfant Fronsac
Atelier Bûche Roulée Fruits rouges en duo parent/enfant Fronsac dimanche 14 décembre 2025.
Atelier Bûche Roulée Fruits rouges en duo parent/enfant
10A Route de Loiseau Fronsac Gironde
Venez passer un moment gourmand avec votre enfant apprenez ensemble à réaliser une bûche roulée aux fruits rouges et une délicieuse chantilly onctueuse, pour un dessert simple et délicieux pour les fêtes ! .
10A Route de Loiseau Fronsac 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 56 86 44 31 bonjour@lilibloom.fr
