Atelier Bûche Roulée Vanille-Fruits rouges Fronsac vendredi 5 décembre 2025.
10A Route de Loiseau Fronsac Gironde
Venez apprendre à réaliser une magnifique bûche roulée pour Noël. Biscuit génoise, crème diplomate, coulis de fruits rouges et chantilly pour un dessert gourmand et acidulé pour vos fêtes. .
10A Route de Loiseau Fronsac 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 56 86 44 31 bonjour@lilibloom.fr
