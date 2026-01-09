Atelier Budgétaire La perte d’autonomie Bazas

Atelier Budgétaire La perte d’autonomie Bazas jeudi 22 janvier 2026.

14 Avenue de la République Bazas Gironde

Début : 2026-01-22
2026-01-22

Dans le cadre de son action de prévention et d’accompagnement des habitants, le CIAS du Bazadais, en partenariat avec la ville de Bazas, s’associe à l’Atelier Budgétaire pour vous proposer une série d’ateliers/rencontres gratuits sur la perte d’autonomie au maintient à domicile en passant par la gestion budgétaire.

La perte d’autonomie un sujet sur lequel vous souhaitez échanger ?
– La place de l’aidant
– Comment parler d’argent avec ses proches ?
– La vigilance sur la consommation (démarchages, achats inappropriés, arnaques).
– Le maintien à domicile

Animés par des professionnels de l’Atelier Budgétaire, ces rencontres se dérouleront dans un cadres convivial, favorisant l’échange et le partage d’expériences de 13h30 à 15h30.
Autres dates 29 janvier 2026 et 05 février 2026 à la médiathèque.

Pour s’inscrire ou obtenir plus d’informations contacter l’Atelier Budgétaire.   .

14 Avenue de la République Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 94 68 18  contact@latelierbudgetaire.org

