Atelier Budgétaire La perte d'autonomie Médiathèque Le Polyèdre de Bazas Bazas jeudi 29 janvier 2026.
Médiathèque Le Polyèdre de Bazas 17 esplanade Saint-Sauveur Bazas
Dans le cadre de son action de prévention et d’accompagnement des habitants, le CIAS du Bazadais, en partenariat avec la ville de Bazas, s’associe à l’Atelier Budgétaire pour vous proposer une série d’ateliers/rencontres gratuits sur la perte d’autonomie au maintient à domicile en passant par la gestion budgétaire.
La perte d’autonomie un sujet sur lequel vous souhaitez échanger ?
– La place de l’aidant
– Comment parler d’argent avec ses proches ?
– La vigilance sur la consommation (démarchages, achats inappropriés, arnaques).
– Le maintien à domicile
Animés par des professionnels de l’Atelier Budgétaire, ces rencontres se dérouleront dans un cadres convivial, favorisant l’échange et le partage d’expériences de 13h30 à 15h30.
