Atelier buissonnier 3-12 ans – Bort-les-Orgues, 14 juin 2025 10:00

Début : 2025-06-14 10:00:00

Des ateliers pour découvrir, explorer, partager, et s’amuser.

Au programme permis couteau (règles de sécurité, utilisation et manipulation, taille d’un morceau

de bois…), jeux de découverte de la nature…

Renseignements et inscription obligatoire par téléphone au 06.88.47.12.57 ou par mail

contact@lavitamineverte.fr en précisant votre nom et prénom, votre numéro de téléphone, l’âge

des enfants.

Plus d’informations www.lavitamineverte.fr

Places limitées

Prévoir une tenue adaptée à la météo, des chaussures de marche ou des baskets, un sac à dos

et de l’eau. .

Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 47 12 57 contact@lavitamineverte.fr

