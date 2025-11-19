ATELIER BULLE DE DÉTENTE place du marché Saint-Père-en-Retz
place du marché Relais Petite enfance Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique
Début : 2025-11-19 09:30:00
fin : 2025-11-25
2025-11-19 2025-11-21 2025-11-25 2025-11-26
Venez partager un moment zen avec votre enfant dans une ambiance douce et pleine de découvertes multisensorielles.
Animé par le Relais petite enfance
Durée 1h • Public 0-3 ans
Dans le cadre du mois des tous petits
Sur réservation auprès du CSC 02 44 06 01 57 .
place du marché Relais Petite enfance Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 51 77 secretariat@csc-mireillemoyon.fr
