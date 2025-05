Atelier Bulles de créativité – La Ferté-Bernard, 14 juin 2025 14:00, La Ferté-Bernard.

Sarthe

Atelier Bulles de créativité Chope et Compagnie La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Début : 2025-06-14 14:00:00

fin : 2025-06-14 16:00:00

2025-06-14

Atelier d’expression créative organisé par Lumin&Sens. Si la météo le permet, l’atelier se déroulera à l’extérieur. Explorez votre portrait intérieur… et extérieur !

À partir d’une photo, vous serez guidé pour peindre votre propre portrait en jouant avec les couleurs classiques et les nuances fluorescentes, révélées à la lumière noire UV pour une touche de magie .

Un moment de liberté créative, d’expression personnelle et de jeu avec la couleur et la lumière, dans une ambiance conviviale et bienveillante. Pas besoin de savoir dessiner ou peindre c’est un atelier accessible à toutes et tous, dédié à l’exploration, la découverte de soi et le plaisir de créer. Tous publics atelier intergénérationnel. Les enfants sont les bienvenus, avec accompagnement d’un adulte. L’ensemble du matériel est fourni. Il est en revanche nécessaire de prévoir le portrait que vous souhaitez réaliser en format A4 (possible envoi en préalable pour impression). Renseignements et réservation auprès d’Anne-Charline 06 22 23 62 51 Sur Facebook et Instagram @luminetsens72 par mail luminetsens72@gmail.com

Tarif 20 € par personne. Tarif dégressif à partir de 3 personnes inscrites ensemble. Paiement possible en espèces, chèque ou virement (sur demande). Carte fidélité réduction à partir de 3 ateliers réalisés .

Chope et Compagnie

La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 6 22 23 62 51

L’événement Atelier Bulles de créativité La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2025-05-24 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude