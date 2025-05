Atelier Bulles de créativité Modelage d’argile – La Ferté-Bernard, 17 mai 2025 14:00, La Ferté-Bernard.

Sarthe

Atelier Bulles de créativité Modelage d’argile Chope et Compagnie La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 14:00:00

fin : 2025-05-17 16:00:00

Date(s) :

2025-05-17

Atelier d’expression créative organisé par Lumin&Sens Si la météo est propice, l’atelier se déroulera à l’extérieur

Profitez d’un moment de liberté créative, d’éveil de vos sens en modelant et façonnant une création en argile à votre guise! Pour offrir un cadeau personnalisé, pour de la décoration, ou tout simplement pour le plaisir de créer pour soi.

Aucune technique artistique n’est nécessaire, il s’agit d’un temps ludique, dédié à l’exploration et l’expression de soi, afin de laisser libre cours à sa créativité, dans un esprit de plaisir, de partage et de convivialité!

Tous publics: atelier intergénérationnel, les enfants sont les bienvenus pour participer ou vous accompagner (participation conseillée à partir de 3 ans sous surveillance d’un adulte) Matériel fournis Renseignements et réservation auprès d’Anne-Charline: au 06 22 23 62 51, sur la messagerie des pages Facebook et Instagram luminetsens72 ou par mail luminetsens72@gmail.com. Tarif de l’atelier: 20€ (dégressif à partir de 3 personnes inscrites ensemble). Paiement en espèce ou chèque au début de l’atelier, ou par virement en préalable et à la demande. Carte de fidélité permettant une réduction à partir de 3 ateliers réalisés .

Chope et Compagnie

La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 6 22 23 62 51

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier Bulles de créativité Modelage d’argile La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2025-05-05 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude