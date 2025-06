Atelier Bulles de savon Place Julian Grimau, 94800 Villejuif Villejuif

Atelier Bulles de savon Samedi 2 août, 15h00 Place Julian Grimau, 94800 Villejuif Val-de-Marne

Un atelier pour s’initier aux techniques permettant de réaliser différents types de bulles de savon : bulles géantes, nuées de bulles, bulles à la main… Les mouvements du corps, le sens du vent et notre produit magique permettent de créer cette poésie éphémère.

Petits et grands, frères et soeurs, parents, grands parents coopèrent et partagent un moment zen en faisant et en regardant des bulles voler.

