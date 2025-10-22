Atelier Bulles en folie avec le collectif Atelier 510 TTC Novion-Porcien

Atelier Bulles en folie avec le collectif Atelier 510 TTC Novion-Porcien mercredi 22 octobre 2025.

Atelier Bulles en folie avec le collectif Atelier 510 TTC

Impasse du musée Novion-Porcien Ardennes

Tarif : 4 – 4 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Prix en plus de l’entrée du musée

Tu aimes dessiner, inventer des personnages et créer des histoires ?Voici un atelier qui est fait pour toi. Viens exprimer ton imagination ! Durée 3h à partir de 8 ans participation de 4 euros en plus du prix d’entrée du musée

Impasse du musée Novion-Porcien 08270 Ardennes Grand Est +33 3 24 72 69 50 guerreetpaix@cd08.fr

English :

If you like to draw, invent characters and create stories, this is the workshop for you. Come and express your imagination! Duration: 3h from 8 years of age 4 euros in addition to museum entrance fee

German :

Du zeichnest gerne, erfindest Figuren und kreierst Geschichten?hier ist ein Workshop, der genau das Richtige für dich ist. Komm und bring deine Fantasie zum Ausdruck! Dauer: 3 Stunden ab 8 Jahren Teilnahmegebühr 4 Euro zusätzlich zum Eintrittspreis des Museums

Italiano :

Se vi piace disegnare, inventare personaggi e creare storie, questo è il laboratorio che fa per voi. Venite a esprimere la vostra immaginazione! Durata: 3 ore a partire da 8 anni 4 euro oltre al biglietto d’ingresso al museo

Espanol :

Si te gusta dibujar, inventar personajes y crear historias, éste es tu taller. ¡Ven a expresar tu imaginación! Duración: 3 horas a partir de 8 años 4 euros además de la entrada al museo

