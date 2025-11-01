Atelier Bullet Journal Médiathèque Castagnéra Talence

Atelier Bullet Journal Samedi 10 janvier 2026, 15h30 Médiathèque Castagnéra Gironde

Sur inscription

Début : 2026-01-10T15:30:00 – 2026-01-10T17:30:00

Fin : 2026-01-10T15:30:00 – 2026-01-10T17:30:00

Les médiathèques vous proposent un atelier d’initiation au Bullet Journal (BuJo) pour les adultes. L’occasion pour les participants d’être initiés aux techniques de création et de composition d’un Bullet Journal.

Ce « carnet à tout faire », est un outil d’organisation entre passé et futur tout en focalisant l’attention sur le moment présent. Une manière de ne plus subir son emploi du temps, mais de le vivre de façon créative et ludique !

Médiathèque Castagnéra Allée Peixotto 33 400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 78 90 https://mediatheques.talence.fr [{« type »: « email », « value »: « mediatheques@talence.fr »}]

Confectionner un « carnet tout à faire »