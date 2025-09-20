Atelier Ca va cartonner ! Auxerre
Atelier Ca va cartonner ! Auxerre samedi 20 septembre 2025.
Atelier Ca va cartonner !
Bibliothèque Jacques-Lacarrière / Médiathèque Colette Auxerre Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-20 12:00:00
2025-09-20
Dans le cadre des journées européennes du patrimoine
Viens réaliser ta maquette d’une maison à pans de bois en t’inspirant des façades auxerroises. .
Bibliothèque Jacques-Lacarrière / Médiathèque Colette Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 91 60 bibliotheque@auxerre.com
