Atelier Ca va cartonner ! Auxerre

Bibliothèque Jacques-Lacarrière / Médiathèque Colette Auxerre Yonne

Gratuit

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 12:00:00

2025-09-20

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine

Viens réaliser ta maquette d’une maison à pans de bois en t’inspirant des façades auxerroises. .

Bibliothèque Jacques-Lacarrière / Médiathèque Colette Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 91 60 bibliotheque@auxerre.com

