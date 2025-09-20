Atelier « cabane en torchis » Jardin Bourian Dégagnac

Atelier « cabane en torchis » Jardin Bourian Dégagnac samedi 20 septembre 2025.

Atelier « cabane en torchis » Samedi 20 septembre, 10h00 Jardin Bourian Lot

Prix libre. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Avis aux trois petits cochons, vous avez une mission !

La cabane en paille du Jardin n’est plus en bon état, il faut la réparer ! Pour les journées du patrimoine, on vous propose de découvrir le torchis, ce matériau d’actualité depuis le Néolithique !

Jardin Bourian Jardin Bourian, 46340 Dégagnac Dégagnac 46340 Lot Occitanie 06 18 34 96 34 https://www.jardinbourian.org/ http://www.facebook.com/jardinbourian [{« type »: « phone », « value »: « 06 18 34 96 34 »}, {« type »: « email », « value »: « jardinbourian.animation@gmail.com »}] Le Jardin Bourian, lieu d’expérimentation et de partage,est un jardin pédagogique où l’on cultive la joie du partage intergénérationnel en extérieur à travers divers ateliers en lien avec le jardin et l’environnement. Grand parking, lignes de bus, gare à Dégagnac.

Avis aux trois petits cochons, vous avez une mission !

Jardin Bourian