Atelier cabaret Studio de Danse Vichy

Atelier cabaret

Studio de Danse Boulevard de la mutualité Vichy Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 16:00:00

fin : 2026-02-28 17:30:00

Date(s) :

2026-02-28

Rejoignez l’atelier Cabaret pour une découverte de cet univers ou l’élégance, le glamour, l’énergie sont au rendez-vous.

.

Studio de Danse Boulevard de la mutualité Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 29 14 06 66 espacedanse.acorps@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join the Cabaret workshop to discover this world of elegance, glamour and energy.

L’événement Atelier cabaret Vichy a été mis à jour le 2026-02-06 par Vichy Destinations