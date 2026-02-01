Atelier cabaret Studio de Danse Vichy
Atelier cabaret Studio de Danse Vichy samedi 28 février 2026.
Atelier cabaret
Studio de Danse Boulevard de la mutualité Vichy Allier
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 16:00:00
fin : 2026-02-28 17:30:00
Date(s) :
2026-02-28
Rejoignez l’atelier Cabaret pour une découverte de cet univers ou l’élégance, le glamour, l’énergie sont au rendez-vous.
Studio de Danse Boulevard de la mutualité Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 29 14 06 66 espacedanse.acorps@gmail.com
English :
Join the Cabaret workshop to discover this world of elegance, glamour and energy.
L’événement Atelier cabaret Vichy a été mis à jour le 2026-02-06 par Vichy Destinations