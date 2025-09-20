Atelier cache-cache dessin ! Bibliothèque Humaniste Sélestat

Atelier cache-cache dessin ! 20 et 21 septembre Bibliothèque Humaniste Bas-Rhin

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Bâtissons ensemble un Sélestat imaginaire ! Embarquez dans une aventure créative et donnez vie à un Sélestat inédit ! Inventez ce qui se cache sous les arbres ou derrière les murs d’un vieil édifice grâce à une technique surprenante. Votre dessin bleu se dissimulera sous un dessin rouge, créant un effet magique. Chaque création viendra enrichir une fresque participative qu’il s’agira d’explorer à l’aide de loupes magiques pour voir au-delà des apparences.

Bibliothèque Humaniste Place du Docteur Maurice Kubler, 67600 Sélestat Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est 03 88 58 07 20 https://www.bibliotheque-humaniste.fr/ Installée depuis 1889 dans l’ancienne halle aux blés de Sélestat, la Bibliothèque Humaniste a rouvert ses portes en juin 2018, après quatre années de fermeture pour restructuration, menée par l’architecte Rudy Ricciotti.

Cette bibliothèque conserve un fonds important de manuscrits médiévaux et d’imprimés des XVe et XVIe siècles. L’essentiel de ces ouvrages provient de la bibliothèque paroissiale et de la collection personnelle de l’humaniste alsacien Beatus Rhenanus (1485-1547), inscrite au Registre « Mémoire du monde » de l’UNESCO.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Agathe Demois / Vincent Godeau