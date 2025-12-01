Atelier cadeau de Noël Création d’un album photo étoile Ouarville

Atelier cadeau de Noël Création d’un album photo étoile

4B Rue de la République Ouarville Eure-et-Loir

Début : 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Atelier créatif pour réaliser un album photo étoile à offrir ou à garder pour Noël, à partir de 14 ans.

La bibliothèque de Ouarville propose un atelier cadeau de Noël dédié à la création d’un album photo en forme d’étoile. Pas à pas, les participants apprennent à plier, assembler et décorer leur album pour en faire un objet original à offrir ou à conserver comme souvenir des fêtes. Cet atelier, ouvert à partir de 14 ans, s’adresse aux adolescents et aux adultes qui apprécient les loisirs créatifs et les cadeaux faits main. L’ambiance se veut conviviale et chaleureuse, dans le cadre de la bibliothèque décorée pour Noël. .

4B Rue de la République Ouarville 28150 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 22 16 40 bibliotheque@ouarville.fr

