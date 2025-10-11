Atelier cadrage photo avec Ediluz Avenel Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren

Avec la photographe Ediluz AVENEL, apprenez la mise en oeuvre d’une vision et les principes qui guident le placement.

Ediluz Avenel est photographe professionnelle d’origine mexicaine et vit aujourd’hui en Bretagne, où elle pratique la photographie d’art et de portrait.Exposée à Rennes, Vannes ou Châteaugiron, elle travaille sur le féminin, la nature, mais aussi sur le temps et ses traces, ainsi que sur la mort avec notamment une exposition sur la Fête des Morts au Mexique et un travail en cours sur l’Ankou. Elle a choisi des lieux abandonnés, insolites, où elle a mis en scène des femmes dans la plénitude de l’instant. Loin des studios et des apprêts, parfois au cœur d’une forêt, le choix de la photographe est de privilégier le naturel mais avec un rendu très pictural.

De 14h à 18h

Pour adultes et ados à partir de 14 ans

Gratuit – Réservation sur [www.ploeren.bzh](https://www.billetweb.fr/atelier-cadrage-photo-ediluz-avenel)

https://www.ploeren.bzh/agenda/atelier-cadrage-photo-avec-ediluz-avenel/

Espace culturel Le Triskell – Ploeren Le Triskell ploeren Ploeren 56880 Morbihan