ATELIER CADRAN SOLAIRE Bourbonne-les-Bains mercredi 13 août 2025.

OFFICE DE TOURISME Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Début : 2025-08-13

fin : 2025-08-13

2025-08-13 2025-08-20 2025-08-28

Tout public

Fabriquer son propre cadran solaire et découvrir l'art millénaire de mesurer le temps avec le soleil, c'est facile avec Alain

Mory ! Un atelier ludique et créatif, pour petits et grands, où chacun(e) repart avec sa création et un savoir fascinant 13€ (Min 2 pers /Max 10 pers) comprenant outils et fournitures

À l'Office de tourisme. Résa OT.

OFFICE DE TOURISME Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71 bourbonnelesbains@attractivite52.fr

