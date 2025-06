Atelier « Cadres dirigeants : Lorsque la rupture se profile, comment réussir sa sortie et son rebond ? » HEC Alumni Paris 2 juillet 2025

Atelier HEC Alumni « Cadres dirigeants : Lorsque la rupture se profile, comment réussir sa sortie et son rebond ? »

Pour un cadre dirigeant ou supérieur, quitter son poste et son entreprise représente toujours un tournant majeur dans sa carrière. D’autant plus lorsque les relations s’enveniment, à l’occasion d’une restructuration ou d’un désaccord stratégique, voire pour un autre motif !

Pourtant, même lorsque l’on approche du contentieux, cette transition peut devenir une opportunité de rebond si elle est bien maîtrisée.

L’enjeu principal consiste à transformer cette rupture en un tremplin pour l’avenir. Cela nécessite une approche structurée alliant négociation habile et préparation psychologique. Le dirigeant doit reprendre le contrôle de son parcours en définissant clairement ses objectifs : conditions financières, délais, préservation de sa réputation et de son réseau professionnel.

La négociation de sortie requiert une expertise particulière. Les mécanismes juridiques et financiers disponibles – indemnités, stock-options, clauses de non-concurrence, accompagnement en outplacement – offrent de multiples leviers qu’il convient de maîtriser pour optimiser l’accord final. Adopter la bonne attitude dès l’amont s’avère crucial. Se faire accompagner permet de décrypter les véritables intentions de l’employeur et d’anticiper ses stratégies.

Parallèlement, il faut prendre conscience que rebondir n’est pas toujours évident pour un dirigeant au profil souvent senior et aux prétentions salariales élevées. Le marché des postes de direction est restreint et la concurrence forte. Identifier ses compétences transférables, activer son réseau, envisager différents scénarios (nouveau poste, conseil, entrepreneuriat) permet d’aborder l’après avec réalisme et confiance. En outre, il est parfois nécessaire de reprendre confiance et de réapprendre à mettre en valeur ses réussites et ses compétences… Pour tout cela, l’accompagnement d’un consultant spécialisé en outplacement est particulièrement utile.

Au cours de cette intervention, nous explorerons les stratégies gagnantes pour transformer votre sortie en succès et construire votre prochaine étape professionnelle.

Les intervenants : Hélène de Saint Germain / Laurent Castello (H.87)

Hélène de Saint Germain, titulaire de la Spécialisation en Droit du Travail et forte de plus de 30 ans d’expérience, possède une solide expertise de l’accompagnement des cadres dirigeants. Associée chez Cornet Vincent Ségurel depuis 2005 où elle a créé le département droit social du bureau parisien, elle intervient notamment dans le cadre de négociations complexes, de restructurations et d’opérations stratégiques. Son expertise, reconnue par Décideurs, Best Lawyers et les Trophées du droit (Droit social : représentation des dirigeants et mandataires sociaux – Argent 2025), lui permet de conseiller dirigeants français et étrangers, en français comme en anglais.

Laurent Castello (H.87), a travaillé plus de 20 ans au sein du Groupe PSA Peugeot-Citroën, au sein duquel il a alterné postes opérationnels et fonctionnels, particulièrement RH, jusqu’à devenir Directeur de filiale commerciale, DRH de la filière de métiers Gestion/Finances ou encore Secrétaire Général de Citroën Sports. Depuis 15 ans, il accompagne en tant que coach professionnel, des cadres supérieurs et dirigeants, ou patrons d’ETI. Expert des mobilités durant la carrière, il pratique l’outplacement depuis plusieurs années, après avoir longtemps accompagné des évolutions de carrière au sein du groupe PSA.

Cet atelier sera suivi d’un petit pot pour continuer les échanges.

Début : 2025-07-02T18:30:00.000+02:00

Fin : 2025-07-02T19:30:00.000+02:00

