Atelier Café Cluedo en famille Saint-Marcel
Atelier Café Cluedo en famille Saint-Marcel mercredi 29 avril 2026.
Atelier Café Cluedo en famille
Les Mersans Saint-Marcel Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-04-29 14:30:00
fin : 2026-04-29 16:00:00
Date(s) :
2026-04-29
Atelier des vacances Café Cluedo en famille au musée Argentomagus.
Café Cluedo en famille Le directeur de la fabrique d’armes d’Argentomagus est mort. En famille, menez l’enquête pour découvrir le coupable, le lieu et l’arme du crime utilisée contre Caius Aemilius Rufus autour de boissons chaudes. (à partir de 8 ans) .
Les Mersans Saint-Marcel 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 47 31 info@argentomagus.fr
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English :
Vacation workshop Family Cluedo Café at the Argentomagus Museum.
L’événement Atelier Café Cluedo en famille Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Vallée de la Creuse
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