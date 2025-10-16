Atelier Café échanges Jard-sur-Mer
Atelier Café échanges Jard-sur-Mer jeudi 16 octobre 2025.
Atelier Café échanges
Médiathèque Jard-sur-Mer Vendée
Tarif :
Date et horaire :
Début : 2025-10-16 14:30:00
fin : 2025-10-16 16:00:00
Date(s) :
2025-10-16
.
Médiathèque Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 6 01 61 20 93 activage@vendeegrandlittoral.fr
L’événement Atelier Café échanges Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2025-08-21 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral