Atelier: Café IA Place du Maréchal Foch Saint-Jean-de-Luz

Atelier: Café IA

Place du Maréchal Foch Médiathèque Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03

fin : 2026-03-03

Date(s) :

2026-03-03

Découverte de l’IA et de ses usages. .

Place du Maréchal Foch Médiathèque Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 75 83 98 mediatheque@saintjeandeluz.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier: Café IA

L’événement Atelier: Café IA Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-02-06 par Office de Tourisme Pays Basque