Atelier café numérique Maison des Services Binic-Étables-sur-Mer

Atelier café numérique

Maison des Services 10 Boulevard Legris Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Début : 2026-01-15 14:00:00

fin : 2026-01-15 16:45:00

2026-01-15

Sans inscription , c’est gratuit ! Des points de blocage, des zones d’ombre avec votre smartphone, venez avec vos questions , nous vous aiderons à trouver les solutions.

Organisé par Familles Rurales de Binic-Etables sur Mer, infos au 06 98 93 00 75 (sauf le mercredi). .

Maison des Services 10 Boulevard Legris Binic-Étables-sur-Mer 22680 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 98 93 00 75

