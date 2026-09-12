Atelier café-numérique | Journées du Patrimoine Bibliothèque de la Pierre-Heuzé Caen

Informations pratiques

Caen

Atelier café-numérique | Journées du Patrimoine

Bibliothèque de la Pierre-Heuzé 17 place Champlain Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 14:00:00

fin : 2026-09-18 15:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Quand les 10 ans de la boîte numérique rencontrent les Journées du Matrimoine une sélection de ressources numériques pour découvrir les femmes à l’écran, en musique et bien plus encore.

Dans le cadre des Journées du Matrimoine 2026 Artistes femmes Durée 1h.

Quand les 10 ans de la boîte numérique rencontrent les Journées du Matrimoine une sélection de ressources numériques pour découvrir les femmes à l’écran, en musique et bien plus encore.

Dans le cadre des Journées du Matrimoine 2026 Artistes femmes Durée 1h. .

Bibliothèque de la Pierre-Heuzé 17 place Champlain Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 14 37 29 81

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English : Atelier café-numérique | Journées du Patrimoine

When the 10th anniversary of the digital archive meets the Journées du Matrimoine: a selection of digital resources to discover women on screen, in music and much more besides.

As part of the 2026 Journées du Matrimoine Women Artists Duration: 1 hour.

L’événement Atelier café-numérique | Journées du Patrimoine Caen a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer