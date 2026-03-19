Atelier café philo

Médiathèque Brienne-le-Château Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:30:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Venez philosopher une matinée le temps d’un café !

Dans le cadre de l’exposition Astrid Bromure, la fabrication d’une bande dessinée , Fabrice Trumet vous proposer un atelier philosophie inédit. Soyez prêt à faire chauffer vos méninges !

Attention, le nombre de places est limité il est nécessaire de s’inscrire en amont. .

Médiathèque Brienne-le-Château 10500 Aube Grand Est +33 3 25 92 02 61 mediatheque@ville-brienne-le-chateau.fr

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English :

L’événement Atelier café philo Brienne-le-Château a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne