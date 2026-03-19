Atelier café philo Brienne-le-Château
Atelier café philo Brienne-le-Château samedi 11 avril 2026.
Atelier café philo
Médiathèque Brienne-le-Château Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:30:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Venez philosopher une matinée le temps d’un café !
Dans le cadre de l’exposition Astrid Bromure, la fabrication d’une bande dessinée , Fabrice Trumet vous proposer un atelier philosophie inédit. Soyez prêt à faire chauffer vos méninges !
Attention, le nombre de places est limité il est nécessaire de s’inscrire en amont. .
Médiathèque Brienne-le-Château 10500 Aube Grand Est +33 3 25 92 02 61 mediatheque@ville-brienne-le-chateau.fr
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English :
L’événement Atelier café philo Brienne-le-Château a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne