Atelier Café-réparation à la Nouvelle Laiterie La Nouvelle Laiterie Saint-Jean-de-Liversay

Atelier Café-réparation à la Nouvelle Laiterie

La Nouvelle Laiterie 1 route de Courçon Saint-Jean-de-Liversay Charente-Maritime

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 14:00:00

fin : 2026-02-18 17:30:00

2026-02-18

Chic! On Recycle en partenariat avec le Syndicat Mixte Cyclad proposent des ateliers de sensibilisation à l’économie circulaire et au réemploi.

Réparez vos petits appareils électriques avec les bénévoles bricoleurs de l’association.

Sur réservation.

La Nouvelle Laiterie 1 route de Courçon Saint-Jean-de-Liversay 17170 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 56 43 34 79 chiconrecycle@gmail.com

Chic! On Recycle, in partnership with the Syndicat Mixte Cyclad, offers workshops to raise awareness of the circular economy and reuse.

Repair your small electrical appliances with the association’s DIY volunteers.

Reservations required.

L’événement Atelier Café-réparation à la Nouvelle Laiterie Saint-Jean-de-Liversay a été mis à jour le 2026-01-07 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin