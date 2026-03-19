ATELIER CAFET’ : Impression 3D Maison de quartier La Bellangerais Rennes Mercredi 25 mars, 16h00 Ille-et-Vilaine

Découverte de l’impression 3D à travers la création d’un petit objet personnalisable. Un atelier accessible à toutes et tous.

Découverte de l’impression 3D à travers la création d’un petit objet personnalisable.

Un atelier accessible à toutes et tous pour comprendre les étapes, de l’idée à la réalisation de l’objet.

Mercredi 25 MARS de 16H à 17H30

Maison de Quartier Bellangerais

️ Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-25T16:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-25T17:30:00.000+01:00

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Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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