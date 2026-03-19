ATELIER CAFET’ : Impression 3D Maison de quartier La Bellangerais Rennes
ATELIER CAFET’ : Impression 3D Maison de quartier La Bellangerais Rennes mercredi 25 mars 2026.
ATELIER CAFET’ : Impression 3D Maison de quartier La Bellangerais Rennes Mercredi 25 mars, 16h00 Ille-et-Vilaine
Découverte de l’impression 3D à travers la création d’un petit objet personnalisable. Un atelier accessible à toutes et tous.
Découverte de l’impression 3D à travers la création d’un petit objet personnalisable.
Un atelier accessible à toutes et tous pour comprendre les étapes, de l’idée à la réalisation de l’objet.
Mercredi 25 MARS de 16H à 17H30
Maison de Quartier Bellangerais
️ Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-25T16:00:00.000+01:00
Fin : 2026-03-25T17:30:00.000+01:00
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Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine