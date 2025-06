Atelier Calder Rencontre avec Zineb Sedira Saché 5 juillet 2025 15:00

Atelier Calder Rencontre avec Zineb Sedira Route du Carroi Saché Indre-et-Loire

2025-07-05 15:00:00

2025-07-05

Visite d’atelier et rencontre avec Zineb Sedira Samedi 5 Juillet à 15h

L’Atelier Calder vous invite à une rencontre avec Zineb Sedira, qui présentera son travail et plus précisément son projet de résidence.

Zineb Sedira est en résidence à l’Atelier Calder du 10 avril au 10 juillet 2025

Zineb Sedira vit et travaille entre Paris, Londres et Alger. Son œuvre interroge l’intime et le biographique dans une perspective multiculturelle. Sedira explore les thèmes de la migration, de l’acte de raconter et des préjugés inhérents aux récits officiels. Sa pratique, qui englobe la photographie, la sculpture, l’installation et la performance, s’inspire de son histoire personnelle ainsi que d’un intérêt plus large pour la transmission sous toutes ses formes. Pour Sedira, faire de l’art est un acte de résistance contre l’oubli, les hégémonies et le statu quo. .

Saché 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

