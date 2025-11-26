Atelier Calendrier de l’avent forestier La Tisanerie Pontarlier

Atelier Calendrier de l’avent forestier

La Tisanerie 2 Rue Notre Dame Pontarlier Doubs

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26 14:30:00

fin : 2025-11-26 17:00:00

Date(s) :

2025-11-26

Organisé par La Tisanerie.

Avec des éléments naturels, création d’un calendrier de l’Avent comprenant des activités sensorielles, ludiques et créatives sur le thème de la forêt et de Noël. A partir de 7 ans. .

La Tisanerie 2 Rue Notre Dame Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 50 28 54 latisanerie25@mailo.com

English : Atelier Calendrier de l’avent forestier

German : Atelier Calendrier de l’avent forestier

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier Calendrier de l’avent forestier Pontarlier a été mis à jour le 2025-10-24 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS