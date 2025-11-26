Atelier Calendrier de l’avent forestier La Tisanerie Pontarlier
Atelier Calendrier de l’avent forestier La Tisanerie Pontarlier mercredi 26 novembre 2025.
Atelier Calendrier de l’avent forestier
La Tisanerie 2 Rue Notre Dame Pontarlier Doubs
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Tarif : 18 EUR
Tarif de base
Date et horaire :
Début : 2025-11-26 14:30:00
fin : 2025-11-26 17:00:00
Date(s) :
2025-11-26
Organisé par La Tisanerie.
Avec des éléments naturels, création d’un calendrier de l’Avent comprenant des activités sensorielles, ludiques et créatives sur le thème de la forêt et de Noël. A partir de 7 ans. .
La Tisanerie 2 Rue Notre Dame Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 50 28 54 latisanerie25@mailo.com
