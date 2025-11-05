Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier Calendrier de l’Avent Triguères

Atelier Calendrier de l’Avent Triguères mercredi 5 novembre 2025.

Triguères Loiret

Début : 2025-11-05 14:30:00
fin : 2025-11-05 16:30:00

2025-11-05 2025-12-03

Viens confectionner ton propre calendrier de l’Avent !
Inscription obligatoire.
Triguères 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 95 07 86 76 

English :

Come and make your own Advent calendar!
Registration required.

German :

Bastele deinen eigenen Adventskalender!
Anmeldung erforderlich.

Italiano :

Venite a realizzare il vostro calendario dell’Avvento!
Iscrizione obbligatoria.

Espanol :

¡Ven a hacer tu propio calendario de Adviento!
Inscripción obligatoria.

