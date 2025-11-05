Atelier Calendrier de l’Avent Triguères
Atelier Calendrier de l’Avent Triguères mercredi 5 novembre 2025.
Atelier Calendrier de l’Avent
Triguères Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-05 14:30:00
fin : 2025-11-05 16:30:00
Date(s) :
2025-11-05 2025-12-03
Viens confectionner ton propre calendrier de l’Avent !
Inscription obligatoire.
Viens confectionner ton propre calendrier de l’Avent !
Inscription obligatoire. .
Triguères 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 95 07 86 76
English :
Come and make your own Advent calendar!
Registration required.
German :
Bastele deinen eigenen Adventskalender!
Anmeldung erforderlich.
Italiano :
Venite a realizzare il vostro calendario dell’Avvento!
Iscrizione obbligatoria.
Espanol :
¡Ven a hacer tu propio calendario de Adviento!
Inscripción obligatoria.
L’événement Atelier Calendrier de l’Avent Triguères a été mis à jour le 2025-10-27 par OT 3CBO