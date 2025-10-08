Atelier Calitom Rue de la Gare Vars

Atelier Calitom Rue de la Gare Vars mercredi 8 octobre 2025.

Atelier Calitom

Rue de la Gare Maison France Services Vars Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-08 14:00:00

fin : 2025-10-08

Date(s) :

2025-10-08

.

Rue de la Gare Maison France Services Vars 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier Calitom Vars a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de tourisme Destination Nord Charente