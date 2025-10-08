Atelier Calitom Rue de la Gare Vars
Atelier Calitom Rue de la Gare Vars mercredi 8 octobre 2025.
Atelier Calitom
Rue de la Gare Maison France Services Vars Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-08 14:00:00
fin : 2025-10-08
Date(s) :
2025-10-08
.
Rue de la Gare Maison France Services Vars 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier Calitom Vars a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de tourisme Destination Nord Charente