Atelier calligrammes avec Johanne Espace Kenere Pontivy

Atelier calligrammes avec Johanne

Espace Kenere 34 Bis Rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 14:00:00

fin : 2026-03-14 16:00:00

Date(s) :

2026-03-14

C’est le Printemps des Poètes, la poésie est à l’honneur !

Explorons l’art du calligramme, une forme unique de poésie dessinée où les mots prennent vie sous forme d’images.

Viens t’amuser à créer de beaux poèmes et à faire parler ton imaginaire !

À partir de 8 ans.

Gratuit et ouvert tous, sur inscription .

