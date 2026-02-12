Atelier calligrammes avec Johanne Espace Kenere, médiathèque Pontivy
Espace Kenere, médiathèque 34 Bis Rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan
Début : 2026-03-14 14:00:00
fin : 2026-03-14 16:00:00
2026-03-14
C’est le Printemps des poètes !
Explorons l’art du calligramme, une forme unique de poésie dessinée où les mots prennent vie sous forme d’images. Viens t’amuser à créer de beaux poèmes et à faire parler ton imaginaire !
Atelier à partir de 8 ans | Sur inscription. .
Espace Kenere, médiathèque 34 Bis Rue du Général de Gaulle Pontivy 56300 Morbihan Bretagne
