Atelier calligraphie 20mille Nantes mardi 28 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-28 18:00 – 20:00

Gratuit : non 30€ Adulte, En famille, Tout public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

(Re)découvrez le plaisir d’écrire à la main avec cet atelier dédié à l’art de la lettre !Après une courte présentation du matériel et des bases de tracé, vous pourrez vous initier au geste calligraphique à travers l’étude d’un modèle classique.Quelques exercices pour se familiariser avec les formes, puis place à la créativité : une citation inspirante à accrocher au mur, un mot d’amour enflammé pour votre crush ou encore une belle carte à offrir à votre grand-mère, vous pourrez écrire ce que vous souhaitez sur un joli papier coloré.Cet atelier est adapté aussi bien aux débutant.e.s qu’aux initié.e.s

20mille Nantes 44300

