Atelier calligraphie arabe

11A rue de la Perdrix Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-04-01 14:00:00

fin : 2026-04-01 15:30:00

Date(s) :

2026-04-01

La médiathèque te propose de venir découvrir la calligraphie arabe. Yasmina Boudjada, notre bénévole, te montrera comment écrire ton prénom et le décorer avec des motifs floraux ou géométriques.

De 7 à 12 ans Sur inscriptionEnfants

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11A rue de la Perdrix Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 87 48 91 doriane.tacik@mairie-thionville.fr

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English :

The media library invites you to discover Arabic calligraphy. Our volunteer Yasmina Boudjada will show you how to write your name and decorate it with floral or geometric motifs.

Ages 7 to 12 Registration required

L’événement Atelier calligraphie arabe Thionville a été mis à jour le 2026-03-24 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME