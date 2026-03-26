Atelier calligraphie arabe Thionville
Atelier calligraphie arabe Thionville mercredi 1 avril 2026.
Atelier calligraphie arabe
11A rue de la Perdrix Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-04-01 14:00:00
fin : 2026-04-01 15:30:00
Date(s) :
2026-04-01
La médiathèque te propose de venir découvrir la calligraphie arabe. Yasmina Boudjada, notre bénévole, te montrera comment écrire ton prénom et le décorer avec des motifs floraux ou géométriques.
De 7 à 12 ans Sur inscriptionEnfants
0 .
11A rue de la Perdrix Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 87 48 91 doriane.tacik@mairie-thionville.fr
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English :
The media library invites you to discover Arabic calligraphy. Our volunteer Yasmina Boudjada will show you how to write your name and decorate it with floral or geometric motifs.
Ages 7 to 12 Registration required
L’événement Atelier calligraphie arabe Thionville a été mis à jour le 2026-03-24 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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