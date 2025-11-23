Atelier | Calligraphie arabe Tourcoing
Atelier | Calligraphie arabe Tourcoing dimanche 23 novembre 2025.
Atelier | Calligraphie arabe
9 Rue Gabriel Péri Tourcoing Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23 15:45:00
fin : 2025-11-23 17:45:00
Date(s) :
2025-11-23
L’art de l’écriture dans la civilisation arabo-musulmane est un art à part entière que seuls quelques maîtres sont capables d’enseigner dont le calligraphe **Ahmad Dari** qui vous initiera au maniement du calame et à l’art délicat des liés et déliés de la calligraphie arabe.
> Séance 1 13h15
> Séance 2 15h45
[https://www.ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe-tourcoing/ateliers-calligraphie-arabe-3/](https://www.ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe-tourcoing/ateliers-calligraphie-arabe-3/)
L’art de l’écriture dans la civilisation arabo-musulmane est un art à part entière que seuls quelques maîtres sont capables d’enseigner dont le calligraphe **Ahmad Dari** qui vous initiera au maniement du calame et à l’art délicat des liés et déliés de la calligraphie arabe.
> Séance 1 13h15
> Séance 2 15h45
[https://www.ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe-tourcoing/ateliers-calligraphie-arabe-3/](https://www.ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe-tourcoing/ateliers-calligraphie-arabe-3/) .
9 Rue Gabriel Péri Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com
English :
The art of writing in Arab-Muslim civilization is an art in its own right that only a few masters are capable of teaching, including calligrapher **Ahmad Dari**, who will introduce you to the use of the calamus and the delicate art of Arabic calligraphy.
> Session 1: 1:15pm
> Session 2 15h45
[https://www.ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe-tourcoing/ateliers-calligraphie-arabe-3/](https://www.ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe-tourcoing/ateliers-calligraphie-arabe-3/)
German :
Die Kunst des Schreibens in der arabisch-islamischen Zivilisation ist eine eigenständige Kunst, die nur von wenigen Meistern gelehrt werden kann, darunter der Kalligraph **Ahmad Dari**, der Sie in den Umgang mit dem Kalmus und in die feine Kunst der arabischen Kalligraphie einführen wird.
> Sitzung 1: 13.15 Uhr
> Sitzung 2: 15.45 Uhr
[https://www.ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe-tourcoing/ateliers-calligraphie-arabe-3/](https://www.ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe-tourcoing/ateliers-calligraphie-arabe-3/)
Italiano :
L’arte della scrittura nella civiltà arabo-musulmana è un’arte a sé stante che solo pochi maestri sono in grado di insegnare, tra cui il calligrafo **Ahmad Dari**, che vi introdurrà all’uso del calamo e alla delicata arte della calligrafia araba.
> Sessione 1: ore 13.15
> Sessione 2: ore 15.45
[https://www.ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe-tourcoing/ateliers-calligraphie-arabe-3/](https://www.ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe-tourcoing/ateliers-calligraphie-arabe-3/)
Espanol :
El arte de la escritura en la civilización árabe-musulmana es un arte en sí mismo que sólo unos pocos maestros son capaces de enseñar, entre ellos el calígrafo **Ahmad Dari**, que le iniciará en el uso del cálamo y en el delicado arte de la caligrafía árabe.
> Sesión 1: 13h15
> Sesión 2: 15.45 h
[https://www.ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe-tourcoing/ateliers-calligraphie-arabe-3/
L’événement Atelier | Calligraphie arabe Tourcoing a été mis à jour le 2025-07-23 par Hauts-de-France Tourisme