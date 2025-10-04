Atelier calligraphie Arnac-Pompadour

Atelier calligraphie Arnac-Pompadour samedi 4 octobre 2025.

Atelier calligraphie

44, rue des écoles Arnac-Pompadour Corrèze

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Dans le cadre de « Biblis en Folie » la médiathèque vous propose un atelier calligraphie avec Sylvia TEEDER le lion d’encre. Pratique de l’écriture gothique.

Pour les adultes et enfants à partir de 8 ans. .

44, rue des écoles Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 49 96 mdpompadour@lubersacpompadour.fr

English : Atelier calligraphie

German : Atelier calligraphie

Italiano :

Espanol : Atelier calligraphie

L’événement Atelier calligraphie Arnac-Pompadour a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme Terres de Corrèze