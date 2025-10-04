Atelier calligraphie Arnac-Pompadour
44, rue des écoles Arnac-Pompadour Corrèze
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Dans le cadre de « Biblis en Folie » la médiathèque vous propose un atelier calligraphie avec Sylvia TEEDER le lion d’encre. Pratique de l’écriture gothique.
Pour les adultes et enfants à partir de 8 ans. .
44, rue des écoles Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 49 96 mdpompadour@lubersacpompadour.fr
