Atelier calligraphie au musée Fayet Musée Fayet Béziers

Atelier calligraphie au musée Fayet 20 et 21 septembre Musée Fayet Hérault

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Démonstrations et ateliers d’initiation menés par l’artiste calligraphe japonais Maaya Wakasugi.

L’atelier du samedi à 15h est réservé aux enfants.

Musée Fayet 9 Rue du Capus, 34500 Béziers, France Béziers 34500 Hérault Occitanie 0467368292 https://www.ville-beziers.fr/culture/musee-fayet https://www.facebook.com/lesmuseesdebeziers Ensemble de peintures du XIXe siècle, du romantisme aux peintres académiques de la IIIe République. Le fonds d’atelier du sculpteur biterrois Jean-Antoine Injalbert constitue l’une de ses autres attractions majeures. Artiste néo-baroque, pétri d’influences italiennes et françaises, Injalbert fut l’un des sculpteurs les plus sollicités de son temps. Son incomparable talent de modeleur est aujourd’hui visible à travers le parcours permanent, axé sur la présentation de ses travaux préparatoires et de ses esquisses. Collection d’art moderne ayant appartenu à Jean Moulin Collection de dessins des XVIIIe et XIXe siècles. Parkings à proximité: Parking de la Madeleine, Parking Jean Jaurès

© yoshiyuki Nagatomo