ATELIER CALLIGRAPHIE – Salle des fêtes Bierné-les-Villages 17 juin 2025 10:00

Mayenne

ATELIER CALLIGRAPHIE Salle des fêtes Place du Foyer Rural Bierné-les-Villages Mayenne

Tarif : – –

Venez apprendre la calligraphie à Bierné les Villages

Création d’un marque page calligraphié.

GRATUIT & SUR INSCRIPTION

Organisé par le Café Papote

Informations 02 43 09 50 52 centre.social@chateaugontier.fr .

Bierné-les-Villages 53290 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 50 52 centre.social@chateaugontier.fr

English :

Come and learn calligraphy at Bierné les Villages

German :

Kommen Sie und lernen Sie Kalligraphie in Bierné les Villages

Italiano :

Venite a imparare la calligrafia a Bierné les Villages

Espanol :

Ven a aprender caligrafía a Bierné les Villages

